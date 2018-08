Pedro Sousa sobe 42 lugares no ranking de ténis após triunfo em Pullach

João Sousa, que hoje defronta o alemão Peter Gojowczyk no Masters 1.000 de Cincinnati, também subiu duas posições, enquanto Gastão Elias caiu nove, para o 135.º, João Domingues uma, para o 247.º, e Gonçalo Oliveira quatro, para o 253.º



O espanhol Rafael Nadal reforçou a liderança do circuito, com a vitória no Masters 1.000 de Toronto, seguido do suíço Roger Federer, enquanto o argentino Juan Martin del Potro ascendeu ao terceiro posto, por troca com o alemão Alexander Zverev.

O grego Stefanos Tsitsipas, finalista do torneio canadiano, subiu 12 posições e ocupa o 15.º lugar.



No 'ranking' feminino, a romena Simona Halep mantém na liderança, enquanto a dinamarquesa Caroline Wozniacki e da norte-americana Sloane Stephens permanecem nas segunda e terceira posições, respetivamente.



Lusa