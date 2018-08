Portimonense e Boavista encerram jornada inaugural benéfica para os 'grandes'

A I Liga 2018/19 deu o pontapé de saída na sexta-feira, com um triunfo do Benfica pela frente ao Vitória de Guimarães (3-2), no Estádio da Luz, depois de ter estado a vencer por três golos, com um 'hat trick' de Pizzi.

Já o FC Porto entrou em campo no sábado, num jogo que foi uma demonstração de força do campeão em título, com os 'dragões' a golearem em casa o Desportivo de Chaves, por 5-0.

O Sporting, o último dos 'crónicos' candidatos ao título a entrar em campo, no domingo, teve também uma estreia a vencer em casa do Moreirense, com os 'leões', nesta época treinados por José Peseiro, a saírem de Moreira de Cónegos com um triunfo por 3-1.

Programa e resultados da primeira jornada:

- Sexta-feira, 10 ago:

Benfica - Vitória de Guimarães, 3-2

- Sábado, 11 ago:

Vitória de Setúbal - Desportivo das Aves, 2-0

Tondela - Belenenses, 0-1

FC Porto - Desportivo de Chaves, 5-0

- Domingo, 12 ago:

Marítimo - Santa Clara, 1-0

Feirense - Rio Ave, 2-0

Moreirense - Sporting, 1-3

Sporting de Braga - Nacional, 4-2

- Segunda-feira, 13 ago:

Portimonense - Boavista, 20:15

Lusa