Benfica procura hoje atingir o "play-off" da Liga dos Campeões

Na Turquia, a equipa encarnada procura qualificar-se para o "play-off" de acesso à Champions com a vantagem do golo trazido de Lisboa, apontado pelo argentino Franco Cervi, já na segunda metade do encontro.

As duas equipas apresentam-se neste jogo já depois de terem disputado a primeira jornada dos campeonatos dos respetivos países e ambas com triunfos: os lusos venceram na receção ao Vitória de Guimarães por 3-2, enquanto os turcos receberam e venceram o Bursaspor por 2-1.

Apesar de já ter chegado a acordo com Jonas para a sua renovação de contrato, o avançado brasileiro é ausência certa, uma vez que recupera de lesão, assim como o médio croata Krovinovic e o lateral nigeriano Ebuehi, igualmente lesionados.

A convocatória dos vice-campeões nacionais também não conta com o reforço argentino Lema nem com o avançado suíço Seferovic, e tem como destaque o regresso, após castigo, do chileno Castillo e as inclusões do guarda-redes Bruno Varela e do lateral Yuri Ribeiro.

O desafio realiza-se a partir das 19:00 (horas de Lisboa) e o vencedor da eliminatória já sabe que o seu adversário no "play-off", última etapa de acesso à fase de grupos, será o Spartak de Moscovo ou o PAOK.

Os russos jogam em casa, depois de terem vencido o jogo da primeira mão, na Grécia, por 3-2.

