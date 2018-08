Luciano Spalletti renova com Inter Milão por duas temporadas

Em comunicado, o diretor do clube milanês, Steven Zhang, comentou que a renovação de contrato com o técnico italiano visa "prosseguir os esforços para levar o clube mais alto" e construir "uma das melhores equipas do mundo do futebol".

Até 2014, Luciano Spalletti treinou o Zenit de São Petersburgo, tendo sido substituído nesse ano no clube russo pelo antigo técnico do FC Porto André Villas-Boas.

Spalletti acabaria depois por ingressar na Roma, clube que já tinha orientado entre 2005 e 2009, substituindo então o francês Rudi Garcia, demitido.

Na temporada 2017/2018, já com Spalletti ao comando da equipa, o Inter Milão terminou em quarto lugar, garantindo acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na época anterior, o Inter Milão viveu uma temporada atípica, com quatro treinadores: o italiano Roberto Mancini, o holandês Frank de Boer e os também italianos Stefano Pioli e Stefano Vecchi, concluindo o campeonato em sétimo lugar, fora das competições europeias.

Lusa