O Manchester City adianta que não está claro por quanto tempo o médio Kevin de Bruyne, de 27 anos, ficará de fora das opções do treinador espanhol Josep Guardiola, porque "a extensão do problema ainda não é conhecida" e "requer mais testes ao joelho".

O campeão inglês Manchester City abriu a defesa do título da 'Premier League' com uma vitória por 2-0 em casa do Arsenal e na segunda jornada, no próximo domingo, recebe o Huddersfield Town.

Lusa