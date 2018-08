José Morais assume comando técnico do Karpaty Lviv

O treinador português, de 53 anos, sucede no cargo ao ucraniano Oleh Boychyshyn, depois de ter orientado na temporada passada o Barnsley, sem evitar a descida ao terceiro escalão do futebol inglês.

Morais iniciou a carreira de treinador no Benfica B, seguindo-se passagens por, entre outros, Estoril Praia, Académico de Viseu, Santa Clara, Al Shabab e Espérance de Tunis, antes de integrar a equipa técnica de José Mourinho, no Inter Milão, no Real Madrid e no Chelsea.

Novamente como treinador principal, desde 2014/15, voltou a treinar Al Shabab e Espérance de Tunis - conquistando o campeonato tunisino -, contando ainda passagens por Antalyaspor e AEK Atenas.

