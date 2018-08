Bétis perde em casa na estreia a titular de William Carvalho

O internacional português, ex-Sporting, foi titular no conjunto de Quique Setién, sexto classificado na época passada, e que foi surpreendido pelo 15.º, com golos de Roger Martí (38) e José Luis Morales (54 e 90+5), em três dos quatro remates dos forasteiros enquadrados com a baliza.

No único remate do Levante na primeira parte, Martí limitou-se a concluir na pequena área um cruzamento da esquerda, mas o momento alto do jogo foi o tento de Morales, que correu mais de 70 metros, desde o seu meio-campo, fazendo um belo golo.

O avançado de 31 anos quase fez o terceiro em contra-ataque nos descontos, mas no último minuto ainda teve tempo de concluir um contra-ataque, consumando a surpreendente goleada.

William, que chegou a troco de 20 milhões de euros, numa época de grande investimento da equipa de Sevilha, seria substituído aos 66 minutos, numa aposta mais ofensiva para contrariar os dois golos de desvantagem na altura - os assobios dominaram no fim do encontro.

Horas antes, Girona e Valladolid empataram 0-0.

O campeão FC Barcelona inicia a defesa do título no sábado em casa com o Alavés, enquanto o Real Madrid, agora sem Cristiano Ronaldo, recebe o Getafe. No domingo, o Atlético de Madrid visita o Valência.



Lusa