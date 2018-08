Goa vai homenagear com estátuas futebolistas Cristiano Ronaldo e Maradona

"Vamos erigir uma estátua do (português Cristiano) Ronaldo neste parque e outra estátua do (argentino Diego) Maradona no campo de futebol de Candolim, de modo a inspirar os jovens de Goa", declarou aos jornalistas Michael Lobo, citado pelo portal de notícias indiano News24.

Lobo disse pretender que "os jovens se inspirem nas lendas do futebol"."Esta é uma vila de amantes do futebol e muitos jovens jogam futebol aqui", afirmou Lobo, após inaugurar um parque multiusos em Candolim, localizado no seu distrito eleitoral de Calangute.

"A estátua de Maradona será feita de bronze e com um peso de até 500 quilos. Esse é o nosso plano para as estátuas", disse Lobo.Enquanto a estátua de Ronaldo será colocada no jardim, a estátua do argentino Maradona ficará no campo de futebol de Candolim, que recebe regularmente jogos entre aldeias, de acordo com o parlamentar, membro do partido Bharatiya Janata (MLA).

O futebol é o desporto oficial de Goa, um estado que tem vários clubes de futebol de topo como o Dempo Sports Club, o Salgaocar Sports Club e o Churchill Brothers, que têm disputados as principais divisões do país.

Lusa