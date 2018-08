José Peseiro chama Renan e Wendel para receção ao Vitória de Setúbal

De acordo com a convocatória divulgada no site do clube, assinalam-se também as saídas do guardião Viviano e do extremo Matheus Pereira em relação à partida da ronda inaugural do campeonato com o Moreirense, que terminou com a vitória 'leonina' em Moreira de Cónegos por 3-1.

O guarda-redes italiano Viviano sofreu uma entorse na cervical no aquecimento do encontro com o Moreirense, enquanto Matheus Pereira foi excluído dos 18 nesse encontro e manifestou depois nas redes sociais a sua frustração pela decisão do técnico José Peseiro, que agora nem o incluiu na lista de 20 elementos para o embate com os 'sadinos'.

O jogo entre o Sporting e o Vitória de Setúbal, ambos com três pontos conseguidos na jornada de estreia, está agendado para este sábado, às 21:00, no Estádio José Alvalade.

Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Salin.

- Defesas: Coates, Mathieu, Ristovski, Bruno Gaspar, André Pinto e Jefferson.

- Médios: Petrovic, Wendel, Battaglia, Bruno Fernandes, Acuña e Misic.

- Avançados: Bas Dost, Raphinha, Montero, Jovane Cabral e Nani.



