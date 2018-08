Lesão no joelho afasta De Bruyne dos relvados durante três meses

"Confirmamos que Kevin de Bruyne sofreu uma lesão no ligamento lateral do joelho direito. Não será necessária intervenção cirúrgica e o médio deve manter-se ausente dos treinos durante três meses", indicou o campeão inglês, no qual alinha o avançado português Bernardo Silva.

De Bruyne, de 27 anos, lesionou-se durante um treino, depois de ter sido suplente utilizado no jogo de estreia do City na Liga Inglesa, frente ao Arsenal, que a equipa de Manchester venceu por 2-0, com o segundo golo a ser marcado por Bernardo Silva.

Lusa