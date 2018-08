Seferovic entra nos convocados do Benfica

O ponta de lança chileno sofreu, de acordo com os 'encarnados', uma microrrotura no gémeo interno da perna direita, na partida com o Fenerbahçe (1-1), da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

No boletim clínico do Benfica continua o avançado brasileiro Jonas, com uma lesão nas costas, assim como o defesa nigeriano Ebuehi e o médio croata Krovinovic, a recuperarem de lesões nos joelhos.

Em relação à partida com o conjunto turco, nota apenas para a saída dos convocados do guarda-redes Varela.

O Benfica e o Boavista defrontam-se no sábado, às 19:00, em jogo da segunda jornada da I Liga, entre duas equipas que venceram na primeira ronda.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Odysseas.

- Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Jardel e André Almeida.

- Médios: Fejsa, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson.

- Avançados: Seferovic e Ferreyra.



Lusa