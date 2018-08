Frederico Morais somou nas suas duas melhores ondas 12,36 pontos (6,83 e 5,53), contra os 13,27 de Andino (5,50 e 7,77), tendo ficado a um registo de 6,45 para poder seguir em frente.

Com este resultado, Frederico Morais concluiu esta sétima etapa do circuito mundial de surf no 13.º posto.

Lusa