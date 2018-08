Ivan Strinic interrompe atividade futebolística devido a problema cardíaco

"Ivan Strinic sofre de uma hipertrofia inicial do musculo cardíaco, que requerem novos exames após um período de repouso. Por este motivo, o jogador vai suspender temporariamente a sua atividade desportiva competitiva até que estes estejam concluídos", lê-se no sítio do AC Milan na Internet, que detalha que este diagnóstico decorreu dos exames semestrais obrigatórios em Itália.

Strinic, de 31 anos, chegou aos 'rossoneri' esta temporada, depois de ter alinhado em 2017/18 na Sampdoria. Antes, o croata, que conta 49 internacionalizações, jogou no Nápoles, no Dnipro e no Hajduk Split.



Lusa