Francês Sébastien Corchia reforça Benfica e quer ganhar títulos

"Sei que o clube está habituado a ganhar títulos e eu quero ganhá-los com esta camisola. Sou mais um para ajudar", disse Sébastien Corchia, de 27 anos, que em França alinhou por Le Mans, Sochaux e Lille, no qual jogou três épocas e teve como companheiro de equipa Rony Lopes.

De acordo com Corchia, Rony Lopes, que realizou parte da sua formação no Benfica, entre 2006 e 2011, disse-lhe muito bem do clube, do qual já tinha uma boa opinião e que pode confirmar nos primeiros contactos desde a sua chegada.

"É uma grande felicidade estar no Benfica, porque é o maior clube de Portugal. Conheço a história, sei que ganhou o título nacional 36 vezes e conquistou duas vezes a Liga dos Campeões [na altura denominada Taça dos Clubes Campeões Europeus] ", sublinhou Corchia.

O lateral-direito, que viveu uma época atípica no Sevilha, admitiu que quando o seu agente lhe falou da possibilidade de representar o Benfica disse-lhe logo que estava interessado.

"Estou muito orgulhoso por poder envergar esta camisola. Agradeço ao Benfica ter confiado em mim. Sei que os adeptos estão sempre com a equipa e criam uma grande atmosfera. Sei também que é o clube com mais adeptos no mundo, mais apoiado", acrescentou.

Corchia fez o primeiro treino com o plantel hoje de manhã, na primeira sessão de trabalho do grupo após a vitória por 2-0 sobre o Boavista, no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo referente à 2.ª jornada da I Liga.

O defesa foi recebido pelo capitão Luisão e na terça-feira vai estar no Estádio da Luz, mas como adepto, visto que ainda não pode ser opção para a partida com os gregos do PAOK, relativa à primeira mão dos 'play-offs' da Liga dos Campeões.

"Vou apoiar a equipa no próximo jogo e esperamos alcançar a Liga dos Campeões. É algo enorme e vou estar aqui a apoiar. Espero do fundo coração que nos qualifiquemos para a fase de grupos da Champions", adiantou.

Num rápido autorretrato, Corchia comentou como se vê enquanto jogador.

"Sou um lateral que gosta de subir no flanco, dou tudo em campo. Gosto de atacar e de defender, sou muito ativo no corredor. Estou superorgulhoso e quero começar já", frisou o francês.

A confirmação da contratação de Corchia ocorreu no mesmo dia em que o Benfica deu conta de que a cirurgia ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do também defesa esquerdo Ebuehi foi bem sucedida e que o nigeriano terá alta médica em brave.



Lusa