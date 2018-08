Em comunicado, o FC Porto adiantou que Danilo, Diogo Costa e Mbemba realizaram trabalho de ginásio, com Soares ainda em tratamento. A equipa 'azul e branca' regressa ao trabalho na terça-feira, com nova sessão no Olival à porta fechada.

O FC Porto, equipa campeã nacional na temporada 2017/2018, está no primeiro lugar à segunda jornada da liga portuguesa, com seis pontos, em igualdade pontual com Benfica e Sporting.

Lusa