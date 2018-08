Bósnio Miralem Pjanic renova com a Juventus até 2023

Chegado ao clube em 2016 proveniente da Roma, o médio bósnio tornou-se um membro importante da equipa que conquistou dois campeonatos italianos e duas Taças de Itália, tendo ainda alcançado uma final da Liga dos Campeões.

Na nota publicada no sítio 'online' dos italianos, a 'Juve', pela qual alinham os portugueses João Cancelo e Cristiano Ronaldo, destaca a "classe, inteligência e talento" de Pjanic e refere-se ao antigo atleta do Lyon como "uma figura cada vez mais integral no meio-campo 'bianconeri'".

"É o melhor jogador da Juventus nas últimas duas épocas da 'Serie A' em oportunidades criadas (120) e assistências (17)", refere o clube, que lembra ainda os 15 golos marcados de livre direto desde 2011, quando chegou ao campeonato italiano.

Lusa