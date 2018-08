No Facebook, Bruno de Carvalho diz que os crimes de que é acusado são inexistentes e considera as acusações da comissão “ignorantes”.

Bruno de Carvalho assina o comunicado como Presidente do Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal.

Recorde-se que a comissão de gestão do clube acusa-o de ter enviado cartas a bancos com quem o Sporting tem relações comerciais, para impedir que os órgãos em funções pudessem movimentar as contas.