Diaby assina pelo Sporting por cinco épocas

Segundo comunicado emitido pelos 'leões', o contrato do ex-futebolista do Club Brugge contempla também uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Natural de França, e com 10 internacionalizações pelo Mali, Diaby foi formado no Sedan e rumou em 2013 ao Lille, que o emprestaria de seguida aos belgas do Mouscron por época e meia. Em 2014/15, realizou apenas três jogos pelo Lille e saiu em definitivo para a Bélgica, onde se afirmou em três épocas de sucesso no Club Brugge: 108 jogos e 36 golos.

O avançado maliano é a oitava contratação 'leonina' para a temporada 2017/18, depois das chegadas dos guarda-redes Viviano e Renan Ribeiro, dos defesas Marcelo e Bruno Gaspar, do médio Sturaro e dos extremos Nani e Raphinha.

Lusa