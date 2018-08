Para assinalar o dia, Nelson Évora deslocou-se a Albufeira, no Algarve, para fazer um treino que contou com a presença do Presidente da República. Durante o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, o atleta recordou o momento em que alcançou a marca histórica.

Nelson Évora finalmente aceitou a condecoração do Presidente da República, que explicou esta terça-feira as tentativas para condecorar o atleta português.