Coreia do Sul propõe ao Norte participação conjunta nos Olímpicos

Os dois governantes reuniram-se nos Jogos Asiáticos, que decorrem na Indonésia, e o sul-coreano Do Jong-Whan admitiu também a aliança com os norte-coreanos no Festival Nacional de Desportos de Seul, em 2019, e nos Mundiais de natação, em Gwangju, ambos na Coreia do Sul.

"Conversámos sobre o que deve ser feito com as equipas coletivas para os Jogos Olímpicos de Tóquio", disse o representante sul-coreano, em declarações citadas na agência Yonhap, reconhecendo, porém, a necessidade de se consultar os atletas e as federações envolvidas nessa proposta.

A aproximação entre as duas Coreias começou em fevereiro, nos Jogos de Inverno de PyeongChang, quando os dois países uniram as respetivas seleções de hóquei no gelo feminino para participar na competição.

Foi o primeiro sinal desportivo da pacificação entre o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que já se encontraram por duas vezes em 2018 e têm agendada uma terceira reunião para setembro.

Lusa