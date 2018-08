FIFA assume controlo provisório da Federação Uruguaia de Futebol

A medida da FIFA, presidida por Gianni Infantino, tem "efeitos imediatos", segundo a carta endereçada pela instituição que tutela o futebol mundial à federação uruguaia, e explica que o "comité de regularização irá atuar como comissão eleitoral" através de decisões "firmes e vinculativas".



A acusação de incumprimento em relação aos requisitos de transparência surgiu no final de julho, quando foram descobertas gravações áudio que alegadamente comprometiam Wilmar Waldez, líder da federação e único candidato às eleições de 31 de julho, depois de superar o exame de idoneidade da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), ao contrário dos outros dois candidatos: Arturo del Campo e Eduardo Abulafia.



A polémica levou à renúncia de Wilmar Waldez do cargo a 30 de julho e à abertura de um inquérito por parte do Ministério Público do Uruguai.

A presidência foi assumida provisoriamente por Edgar Welker, sendo que CONMEBOL e FIFA já acompanham a situação há quase um mês.



Contudo, os clubes uruguaios e Edgar Welker já vieram contestar esta intervenção da FIFA no órgão federativo do futebol do seu país e revelaram ter feito um pedido de explicações a Gianni Infantino.

O presidente do Defensor Sporting, Daniel Jablonka, deu voz a esse protesto e disse à agência EFE que a medida da FIFA causou "grande estranheza".