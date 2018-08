O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, entendeu que o avançado estava pouco comprometido com a equipa, numa altura em que havia a possibilidade de assinar pelo West Ham.

Com o regresso aos treinos, Marega pode vir a ser opção para o encontro com o Vitória de Guimarães, no sábado, às 21 horas no Estádio do Dragão.

Fora deste encontro ficam os lesionados Danilo, Mbemba, Soares e Diogo Costa.