Paulinho regressa ao Portimonense e assina até 2022

O Portimonense indicou na sua página na internet que o regresso do médio ofensivo brasileiro representou um "grande esforço da SAD para trazer de volta" um dos jogadores que fez parte da equipa que subiu ao escalão principal do futebol português e que se sagrou campeã da II Liga na temporada 2016/2017.

"A administração da SAD agradece ao FC Porto, por, mesmo com vários interessados no concurso do jogador, ter dado prioridade ao nosso clube e fazer a nossa e a vontade do atleta", lê-se na página do clube.

O médio, de 24 anos, transferiu-se do Portimonense para o FC Porto em janeiro deste ano, mas não fazia parte das escolhas de Sérgio Conceição para a presente temporada.

Paulinho é segundo jogador dispensado pelos 'dragões' a rumar ao clube algarvio, depois de Ewerton, também contratado pelos 'azuis e brancos' ao Portimonense no início de julho, ter integrado a título de empréstimo o plantel dos 'alvinegros', agora sob o comando técnico de António Folha.

O Portimonense, que ainda não somou qualquer ponto na presente temporada (derrotas 2-0 na receção ao Boavista e 2-0 na deslocação a casa do Desportivo de Chaves), ocupa o último lugar da classificação da I Liga de futebol.

Lusa