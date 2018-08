SIC teve acesso à resposta do Sporting à providência cautelar de Bruno de Carvalho

"O Sporting atravessou até muito recentemente e atualmente ainda sofre a repercussão daquela que foi, de longe, a mais grave crise da sua história, com contornos de verdadeira destruição da sua imagem institucional e patrimonial e que não deixou nenhum Português indiferente."

O clube lembra as agressões em Alcochete feitas por "milícias organizadas" e os "sucessivos ataques verbais" de Bruno de Carvalho.

Fala sobre as "suspeitas que recaem sobre o clube em casos de corrupção" e o "ambiente de intimidação alimentado por aquele que era o Conselho Diretivo para permanecer a qualquer custo à frente dos destinos do Sporting".

"Este caótico estado de coisas"

O Sporting recorda a decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, que autorizou a convocação da Assembleia Geral Extraordinárias e destaca que 71,36% dos sócios votaram a favor da destituição.

"Os Requerentes, incapazes de aceitar a revogação dos seus mandatos, vêm agora, através do presente procedimento cautelar, procurar continuar a entorpecer o processo de recuperação de imagem e da gestão do Sporting"

O Sporting defende que os argumentos "na sua maioria incompreensíveis" e "atirados para o ar" por Bruno de Carvalho mostram que não têm "qualquer concretização, precisão ou demonstração fáctica". Diz mesmo que o presidente destituído causou ao clube dos leões "elevados danos à sua imagem e perda dos seus principais ativos", ou seja, dos jogadores que rescindiram por justa causa os seus contratos.

"A direção do Clube não pode ser entregue ou devolvida a sócios que se encontram suspensos dessa mesma qualidade em virtude de procedimento disciplinar" "(...) traria incalculáveis prejuízos, económicos e reputacionais, a um Clube que já se encontra ainda fragilizado pelos atos e omissões danosas praticados justamente pelos Requerentes".

O Sporting declara que tem interesses diferentes de Bruno de Carvalho que este "é movido apenas por interesses egocêntricos e maldosos".

A resposta segue com um "filme dos acontecimentos", desde 5 de abril, quando o Sporting perdeu a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, frente ao Atlético de Madrid, e Bruno de Carvalho "teceu duras críticas aos jogadores de futebol" do clube.

Destaca as críticas feitas pelo presidente na altura - "meninos amuados, então vamos resolver" - e a decisão, a 6 de abril, de suspender os jogadores "através de uma rede social, utilizando uma linguagem ofensiva, intimidatória e não-institucional".

O filme dos acontecimentos fala ainda das agressões em Alcochete, das declarações de Bruno de Carvalho - "chato, mas faz parte do dia-a-dia" -, e do "desastroso fim de mandato".

O Sporting mostra ainda a preocupação pelo futuro do clube, mais propriamente, na reversão "das desvinculações com justa causa de diversos jogadores emblemáticos" e na "potencial perda de investidores e de patrocinadores com elevados prejuízos económico-financeiros" para o clube.