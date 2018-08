Astronautas jogaram a primeira partida de ténis no espaço

Os astronautas Andrew Feustel, Ricky Arnold e Serena Auñón-Chancellor, da NASA (Agência Espacial Norte-americana) e Alexander Gerst, da ESA (Agência Espacial Europeia), recorreram a raquetes mais pequenas, a bolas feitas de espuma e a uma rede que flutuou na estação espacial para conseguirem cumprir o desafio.

No entanto, o efeito nunca seria o mesmo, visto que a bola faria uma trajetória reta, sem bater no chão. Como já tinha explicado o comandante da expedição 56, Andrew Feustel, a maior dificuldade seria a ausência de gravidade.

O jogo foi transmitido em direto numa escultura em forma do globo, no recinto do torneio US Open, bem como nas redes sociais da prova.

"Esta noite é sobre missões. É sobre a missão da USTA em promover e desenvolver o crescimento do ténis. Gostaríamos de dizer que estamos a falar do crescimento do ténis e da aparência dos Estados Unidos. Mas esta noite desempenhamos outro tipo de missão: uma missão espacial. A primeira missão de ténis para o espaço", disse o CEO da USTA e Diretor Executivo, Gordon Smith.