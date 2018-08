História mostra que o Benfica domina na Luz

Nos confrontos diretos entre Benfica e Sporting, as 'águias' têm uma clara supremacia: venceram 46 dos 84 duelos e, nos últimos 10 anos, só não venceram em três ocasiões: empate a uma bola na última época, com golos de Gelson Martins e Jonas, assim como em 2014/15, e triunfo dos 'leões' por 3-0 em 2015/16, naquele que foi o regresso de Jorge Jesus à Luz.



Nestes 84 duelos na Luz, os 'encarnados' totalizam 167 golos marcados, enquanto a equipa 'verde e branca' apenas soma 105 tentos, tendo-se ainda registado 22 empates entre os dois rivais de Lisboa.

De resto, a equipa 'encarnada' venceu todos os jogos, cinco por 2-0 (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13 e 2013/14), com um 1-0 pelo meio (2011/12) e, após dois jogos sem ganhar, por 2-1 na temporada 2016/17.

Antes deste período de domínio total do Benfica, o Sporting teve o seu melhor período de sempre nas deslocações à Luz para o campeonato, ao perder apenas três das 13 deslocações entre 1994/95 e 2007/08, com maioria relativa de vitórias (quatro).

Os 'leões' venceram por 2-1 em 1994/95 e em 2002/03 e por 3-1 em 2003/04 e 2005/06.

Antes e depois, 'manda' claramente o Benfica, com 55% de triunfos (46), contra 18% dos 'leões' (15), que nos primeiros 20 anos conseguiram equilibrar a balança (oito triunfos, contra 10 do Benfica).

Os 'verdes e brancos' alcançaram mesmo quatro vitórias num espaço de cinco anos, entre 1949/50 e 1953/54, período áureo que marcou, no entanto, a viragem, com o Benfica a assumir o controlo -- só sofreu mais sete derrotas, em mais de 60 anos.

De 1954/55 a 1993/94, os 'encarnados' venceram 26 vezes, enquanto o Sporting só ganhou duas, em 1965/66 (4-2, com um 'póquer' de Lourenço) e em 1985/86 (2-1), então 'roubando' o título ao Benfica e 'entregando-o' ao FC Porto.

Em matéria de goleadas, as maiores registaram cinco golos de diferença e aconteceram em 1945/46 (7-2, com um 'hat-trick' de Mário Rui) e 1978/79 (5-0, com 'bis' de Reinaldo e João Alves).

A formação da Luz tem ainda no seu palmarés três triunfos por quatro golos: 5-1 em 1936/37, com 'bis' de Espírito Santo, 4-0 em 1958/59, época em que António Mendes e José Águas dividiram os golos, e 5-1 em 1970/71, muito por culpa de um 'hat-trick' de Artur Jorge.

Por seu lado, o Sporting tem como melhores resultados os 4-1 de 1938/39 e 1947/48, sendo que, no segundo jogo, Peyroteo apontou os quatro golos 'leoninos', e os 0-3 de 2015/16.

Em termos individuais, a grande figura é o 'rei' Eusébio, que marcou sempre entre 1962/63 e 1967/68 e também não falhou entre 1970/71 e 1973/74, num total de 16 golos, quatro deles em 1972/73 (4-1).