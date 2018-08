Bas Dost sofreu um "problema muscular na coxa direita", segundo o boletim clínico do Sporting, que o obrigou a sair ao intervalo do jogo com o Vitória de Setúbal, da 2.ª jornada, no passado sábado, que os leões venceram por 2-1.

José Peseiro confirmou a ausência do internacional holandês, cujo regresso continua sem data definida.

O dérbi, que será também o primeiro clássico da época, joga-se este sábado às 19h00 no Estádio da Luz.