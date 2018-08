Marítimo vence Desportivo de Chaves com reviravolta nos descontos

O brasileiro William, aos 17 minutos, deu vantagem à equipa flaviense, mas o conjunto orientado por Daniel Ramos, que regressava ao Funchal para defrontar a sua antiga equipa, acabou por permitir a reviravolta contrária já no tempo de compensação, com golos do argentino Barrera, aos 90+1, e do brasileiro Lucas Áfrico, aos 90+5.

Com este triunfo, a equipa orientada por Cláudio Braga sobe ao quinto posto com seis pontos, os mesmos dos quatro primeiros - FC Porto, Benfica, Sporting e Feirense -, que ainda não jogaram, enquanto o Desportivo de Chaves mantém para já o 12.º lugar com três.



Lusa