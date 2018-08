Sandro Baessa conquista o ouro nos Europeus de atletismo adaptado

Sandro Baessa venceu a prova com o tempo de 1.54,80 minutos, segundo indica o comunicado do Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Ao quinto dia da competição, a seleção portuguesa alcançou ainda mais três medalhas de prata: Érica Gomes, no salto em comprimento T20, Carolina Duarte, nos 100 metros T13 e Odete Fiúza nos 1.500 metros T11.

Portugal soma já 13 medalhas na competição que decorre em Berlim: Carina Paim (400 metros T20), Sandro Baessa (400 e 800 metros T20) e Mário Trindade (100 metros T51/52) conquistaram ouro, Carolina Duarte (100 e 200 metros T13), Miguel Monteiro (lançamento do peso F40), Érica Gomes (salto em comprimento T20) e Odete Fiúza (1.500 metros T11) conquistaram a prata e Carlos Freitas (400 metros T20), Luís Gonçalves (100 e 200 metros T12) e Maria Graça Fernandes (400 metros T38).

O Campeonato da Europa de Atletismo WPS prossegue no sábado com as participações de Cristiano Pereira e José Azevedo nos 1.500 metros da classe T20, Carolina Duarte nos 400 metros da classe T13 e Hélder Mestre e Mário Trindade nos 400 metros da classe T51/52.



Lusa