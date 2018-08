As imagens das detenções junto ao Estádio da Luz

Segundo Tiago Garcia, o percurso entre Alvalade até ao recinto das águias, que trouxe cerca de 2.500 adeptos do Sporting, decorreu sem sobressaltos, havendo apenas estes dois detidos a registar.

O primeiro grupo entrou para o Estádio da Luz pelas 17:00, tendo o último, após a devida revista, entrado pelas 18:45.

Antes do jogo começar, o ambiente entre adeptos era sereno, sendo visível vários adeptos de Benfica e Sporting a chegarem juntos, inclusive famílias inteiras devidamente equipadas com as cores dos dois clubes.