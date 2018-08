Contagem decrescente para o dérbi na Luz: tudo sobre o Benfica-Sporting

O Benfica vai tentar prosseguir com um arranque de época positivo, depois de a equipa ter conseguido passar a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões e de ter obtido dois triunfos nas duas primeiras jornadas do campeonato.

De menos, o empate (1-1) registado a meio da semana na receção aos gregos do PAOK, da primeira mão do 'play-off' de acesso à champions.

Para a receção ao eterno rival, o treinador Rui Vitória continua sem contar com o goleador Jonas, ainda com problemas físicos, bem como mantêm-se afastados por lesão Castillo, Krovinovic e Ebuehi, aos quais juntou-se esta semana o francês Corchia.

Com um final de época passada muito atribulado, que se estendeu para o arranque desta, o Sporting do regressado José Peseiro tem conseguido sobreviver e, a exemplo das 'águias', também entrou a vencer nas duas primeiras jornadas do campeonato.

Para o importante encontro da Luz, Peseiro não vai poder contar com o goleador 'verde e branco' da última temporada, o holandês Bas Dost, que saiu ao intervalo do jogo com o Vitória de Setúbal (vitória 2-1) da última jornada.

O encontro entre os dois rivais lisboetas está agendado para as 19:00, duas horas antes de o FC Porto, campeão em título, receber o Vitória de Guimarães, num dia que conta ainda com o jogo Portimonense-Santa Clara.