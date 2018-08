FC Porto perde em casa com o Vitória de Guimarães

Brahimi (37') e André Pereira (43') deram vantagem aos dragões mas André André (63') e Tozé (76'), dois ex-jogadores do FC Porto, restabelecerem a igualdade. Aos 87 minutos, Davidson completou a reviravolta no marcador.

Com este desaire, os azuis e brancos seguem com 6 pontos, menos um que Benfica e Sporting, enquanto a equipa minhota somou os primeiros três pontos no campeonato.

Na próxima jornada, o FC Porto recebe o Moreirense (2 de setembro às 20h30) e o Vitória defronta, em Guimarães, o Tondela (dia 31 de agosto às 21h15).