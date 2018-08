Os onzes iniciais de Benfica e Sporting para o dérbi

Do lado do Benfica, Salvio não vai a jogo e Rafa é titular. No Sporting, o destaque vai para a chamada de Raphinha para o ataque, com André Pinto a render Mathieu, baixa de última hora nos leões.

11 do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Gedson; Rafa, Cervi e Ferreyra

11 do Sporting: Salin; Ristovski, Coates, André Pinto e Jefferson; Battaglia, Bruno Fernandes e Acuña; Nani, Raphinha e Montero

Acompanhe aqui a emissão em direto da SIC Notícias de antevisão ao dérbi que marca a 3.ª jornada do campeonato.