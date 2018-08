A equipa insular começou melhor e, aos cinco minutos, Fábio Cardoso inaugurou o marcador, mas os algarvios reagiram e deram a volta ao resultado, com golos de Tabata, aos 49, e Manafá, aos 64. O mesmo Manafá, dois minutos depois, num lance em que tentou cortar a bola, introduziu a mesma na sua própria baliza.

Com este empate, o Portimonense sobe ao 16.º posto com um ponto, enquanto os açorianos mantêm o 13.º lugar, mas agora com dois pontos.



Lusa