Manchester United sofre pesada derrota em casa com o Tottenham

Nestes jogos os detalhes fazem geralmente a diferença e, depois de uma primeira parte equilibrada, o Tottenham abriu o caminho para o triunfo aos 50 minutos, num lance de bola parada, aproveitando uma falha de marcação a Harry Kane, num pontapé de canto, com o avançado inglês a cabecear para o fundo das redes.

Bastaram dois minutos ao Tottenham para resolver a partida a seu favor, visto que, aos 52, o médio brasileiro Lucas fez o segundo golo, ao finalizar na área um lance de contra-ataque em que o médio dinamarquês Christian Erikssen aproveitou a 'avenida' deixada pelo lateral-esquerdo dos 'red devils', Luke Shaw, muito vulnerável a defender, para assistir o seu colega.

De resto, Lucas foi uma das figuras do jogo e a sua impressionante capacidade de aceleração 'moeu o juízo' à defesa do United, que deixa muito a desejar e que voltou a cometer erros de palmatória, como já tinha feito no jogo anterior frente ao Brighton, e que custaram uma derrota por 3-2.

A partir do segundo golo, o United, que dispôs da melhor oportunidade de golo na primeira parte, com Lukaku a falhar a baliza deserta, depois de ter fintado o guarda-redes francês Hugo Lloris, nunca mais se encontrou, com a equipa a desequilibrar-se na tentativa desesperada de reduzir para 2-1 e reentrar na discussão do jogo.

José Mourinho, cuja opção por três centrais quando a equipa recuperava a posse de bola, com o médio Herrera a fazer de terceiro central para Valencia subir e completar o '5' do meio-campo, não resultou, ainda tentou dar a volta aos acontecimentos com a entrada do chileno Aléxis Sanchez, mas o Tottenham mostrou-se sempre sólido e coeso a defender, com o conforto da vantagem de dois golos.

Aliás, o mesmo Lucas daria uma expressão mais pesada à derrota dos 'red devils', ao fazer o terceiro golo aos 84 minutos, ao passar pelo central Smalling como uma 'seta', depois de um passe de Harry Kane, e ao bater De Gea, à saída deste de entre os postes.

Com esta segunda derrota consecutiva, o Manchester United caiu para 13.º lugar, com três pontos, enquanto o Tottenham é um dos quatro líderes. juntamente com Liverpool, Chelsea e Watford, que somaram três triunfos nas três primeiras jornadas.



Lusa