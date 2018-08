Roma e Atalanta empatam no encerramento da segunda jornada em Itália

O argentino Pastore fez, de calcanhar, o primeiro golo para os romanos, logo no segundo minuto, mas os forasteiros reagiram pelo belga Castagne, aos 19, e Rigoni, aos 22.

Rigoni bisou aos 38, mas, na segunda parte, a formação da casa ia voltar a virar a corrente do jogo, reduzindo para 3-2 aos 60 minutos, por Florenzi, antes de empatar pelo grego Manolas, aos 82, a passe de Pastore.

Com o empate, Roma e Atalanta deixam fugir o grupo de líderes da Serie A, ficando ambas com quatro pontos, dois menos do que Juventus, Nápoles e SPAL, que venceram os dois primeiros encontros.



Lusa