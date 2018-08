Salvio integra convocados do Benfica para visita ao PAOK

Para o jogo de quarta-feira, pelas 20:00 (horas de Lisboa), Rui Vitória chamou o extremo argentino, que estava em dúvida, enquanto o brasileiro Jonas e o chileno Castillo continuam de fora da convocatória alargada antes da viagem para a Grécia.

Salvio tinha falhado já a primeira mão com os gregos, além do dérbi com o Sporting no último sábado, em dois jogos que terminaram 1-1, mas recupera a tempo para o encontro decisivo de acesso à fase de grupos da Champions.

Segundo o boletim clínico das águias, o reforço Castillo segue tratamento a uma microrrotura no gémeo da perna direita, enquanto Jonas continua a contas com uma lombalgia.

O departamento médico dos encarnados tem ainda em mãos os casos do francês Corchia, operado ao joelho esquerdo três dias depois de ser contratado pelo clube, bem como Ebuehi, outro reforço, e o croata Krovinovic.

No Estádio Toumba, o Benfica procura dar a volta à eliminatória, depois de um empate em casa a uma bola que deixou os gregos em vantagem, num encontro que será apitado pelo alemão Felix Brych.

Lista de 22 convocados:

Guarda-redes: Mile Svilar, Zlobin e Odysseas Vlachodimos.

Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Lema, Jardel e André Almeida.

Médios: Fejsa, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson.

Avançados: Seferovic e Ferreyra.

Lusa