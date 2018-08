Durante a segunda mão da pré-eliminatória com o PAOK, adversário do Benfica no 'play-off' da Liga 'milionária', o atleta brasileiro agrediu o defesa José Angel Crespo, deixando aos 33 minutos a equipa reduzida a 10 elementos.

Os gregos, que venceram o primeiro jogo em Atenas por 3-2, recuperando de desvantagem 0-2, aguentaram o 0-0 que os fez continuar em prova.

O afastamento do Spartak de Moscovo significa que Luiz Adriano vai cumprir o castigo na Liga Europa.

Lusa