Conceição, Mourinho e Fonseca no fórum de treinadores de elite da UEFA

Em Nyon, na Suíça, um total de 12 treinadores vão "trocar ideias e pontos de vista sobre os principais assuntos que concernem as competições europeias", bem como "discutir e apresentar propostas à UEFA para benefício geral do futebol europeu", pode ler-se em comunicado do organismo de cúpula do futebol europeu.

O espanhol Julen Lopetegui, atual treinador do Real Madrid e antigo técnico do FC Porto, é outro dos convidados, que incluem o francês Arsène Wenger, o único que não se encontra a trabalhar após sair do Arsenal.

Portugal é, a par de Espanha, o país mais representando na lista de convidados, que inclui os espanhóis Lopetegui, Rafael Benítez (Newcastle) e Unai Emery (Arsenal), os italianos Massimiliano Allegri (Juventus) e Carlo Ancelotti (Nápoles), os franceses Wenger e Rudi Garcia (Marselha), o turco Senol Gunes (Besiktas) e o alemão Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain).

Lusa