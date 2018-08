Gonçalo Guedes admite ter vivido dias difíceis antes da contratação pelo Valência

"Foram dias muito difíceis para mim, porque queria vir para o Valência, sempre disse aos mais próximos que queria ficar aqui. Fiz tudo para voltar e estou muito contente", afirmou o avançado, que na época passada alinhou na equipa espanhola por empréstimo.

Gonçalo Guedes, cuja transferência definitiva para o Valência foi hoje anunciada, agradeceu o principal acionista do clube, Peter Lim, o empenho na sua contratação.

"Quero agradecer a Peter Lim e a toda a direção do Valência o esforço que fizeram para me contratar, estou muito feliz. Farei todo o possível para ajudar a equipa e marcar muitos golos. Agradeço a todos os que confiaram em mim", afirmou o antigo jogador do Benfica.

O avançado português jogou na época passada pelo Valência, por empréstimo dos parisienses, que o tinha contratado ao Benfica por 30 milhões de euros, e realizou uma grande época, que o levou a ser convocado pelo selecionador português, Fernando Santos, para o Mundial 2018, na Rússia.

Entretanto, regressou ao Paris Saint-Germain, com o qual tinha contrato, no início da presente temporada, mas não entrava nos planos do novo treinador dos campeões de França, o alemão Thomas Tuchel, que não o convocou para a digressão que a equipa fez à Ásia no final de julho.

