O reforço Nemanja Gudelj treinou pela primeira vez com a camisola do Sporting e tenta integrar-se o mais rápido possível para ser opção válida para José Peseiro.

Em relação às saídas, Seydou Doumbia vai ser reforço do Girona. De acordo com a imprensa espanhola, o avançado da Costa do Marfim já se encontra na Catalunha para assinar pelo clube.