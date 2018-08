O marroquino de 29 anos lesionou-se na primeira parte do jogo entre o Belenenses e o Moreirense, que encerrou a 3.ª jornada da Liga, tendo acabado por ser substituído ainda antes do intervalo.

Fica por apurar se esta lesão está relacionada com o facto de o jogador ter reprovado nos exames. Zakarya era a escolha do FC Porto para ser alternativa a Alex Telles, no lado esquerdo da defesa dos dragões.