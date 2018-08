Dia decisivo para o Benfica na Liga Campeões

Pouco mais de uma semana depois da igualdade em casa -- cujo resultado repetiu no dérbi com o Sporting, no sábado --, o Benfica decide um dos objetivos da temporada no recinto do vice-campeão grego, a partir das 20:00.

Os 'encarnados' seguem no grupo de líderes da I Liga, com sete pontos, enquanto o PAOK ocupa o oitavo lugar no campeonato grego, com um, depois ter iniciado a competição com menos dois pontos.

Depois de empatar 1-1 em casa, o Benfica já superou três eliminatórias e perdeu duas, detendo ainda um registo histórico favorável em Salónica, onde venceu nas duas vezes que jogou com o PAOK, em 1999/2000 e 2013/14.

Apesar do empate a um golo, em casa, na primeira mão, e do ambiente adverso que vai encontrar, Rui Vitória promete uma equipa determinada a garantir o apuramento para a Liga dos Campeões.

O jogador brasileiro do PAOK, Léo Matos, diz que vai ser muito difícil para o Benfica jogar no estádio da equipa grega, que vai estar cheio esta quarta-feira.