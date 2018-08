Paulo Gonçalves vence e recupera liderança na Argentina

Paulo Gonçalves gastou 2:04.38 horas para cumprir os 141,04 quilómetros cronometrados nas dunas do deserto de Fiambalá, na região de Tinogasta, menos 2.54 minutos do que o chileno Pablo Quintanilha (Husqvarna).

Originalmente, a especial tinha 210 quilómetros, mas a organização decidiu enviar os pilotos em caravana até ao acampamento devido a dificuldades sentidas com o sinal do GPS.

"Pude utilizar a vantagem da posição de saída. Tentei aproximar-me dos que estavam à minha frente e ganhar-lhes tempo antes de a especial ser encurtada. Correu bastante bem e a mota funcionou na perfeição", resumiu o piloto de Esposende, que na quinta-feira espera voltar a ceder o comando.

"Cabe-me abrir a pista e vou tentar não perder muito tempo para chegar ao último dia com possibilidades de lutar pela vitória", prometeu Paulo Gonçalves, que sente ter já cumprido o objetivo a que se propôs à partida para esta quarta ronda do campeonato do mundo de ralis 'cross country'.

"Vim para tentar recuperar ritmo de competição depois de um longo período de inatividade [devido a uma lesão num ombro] e estou contente, porque tenho melhorado de dia para dia", concluiu o piloto oficial da Honda.

Na quinta-feira, disputa-se a quarta tirada do Desafio Ruta 40, a mais longa da competição, com 357,55 quilómetros de um total de 514,43, entre Tinogasta e Villa Unión.

Paulo Gonçalves comanda a classificação geral com o tempo de 10:37.17 horas e apenas 1,13 minutos de vantagem para o Quintanilha e 5.38 minutos para o australiano Toby Price (KTM).

O Desafio Ruta 40 da Argentina é a quarta prova do campeonato do mundo de ralis 'cross country' da FIM, de um total de cinco jornadas previstas. À partida para esta corrida, o argentino Kevin Benavides liderava a classificação geral, com 50 pontos, enquanto o português era sexto, com 27.

Lusa