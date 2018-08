O frente-a-frente dos candidatos à presidência do Sporting

Pedro Madeira Rodrigues VS Frederico Varandas

Frederico Varandas mostra-se em desacordo "absoluto" do modelo que Madeira Rodrigues tem para o Sporting. Já Pedro Madeira Rodrigues afirma que "um líder tem que se rodear das melhores pessoas" e defende que se juntou "à melhor equipa".

Pedro Madeira Rodrigues VS Rui Rego

Pedro Madeira Rodrigues defende que com Bruno de Carvalho o Sporting "bateu no fundo" e que o clube "vai voltar a viver os seus valores". Rui Rego afirma que os prometidos "120 milhões serão usados para o reforço do plantel e adquirir duas ou três estrelas".

João Benedito VS Frederico Varandas

João Benedito tem como objetivos implementar uma "cultura de vitória" e ser um presidente "um pouco mais afastado". Já Frederico Varandas afirma que quem assumir o cargo no dia 8 de setembro "não tem tempo para aprender".

João Benedito VS Dias Ferreira

João Benedito defende que as intervenções do presidente "não devem ser no balneário". Dias Ferreira afirma que já "houve demasiadas perturbações" no clube e que não quer mexer na estabilidade que a SAD conseguiu desde então.

Rui Rego VS Dias Ferreira

Rui Rego afirma que é preciso reduzir a despesa do clube e arranjar "mecanismos" para aumentar a receita. Dias Ferreira defende que o futebol português "exige uma pessoa com experiência e

José Maria Ricciardi e Fernando Tavares Pereira foram os únicos que recusaram participar no ciclo de debates entre candidatos à presidência do Sporting. Tavares Pereira foi o primeiro candidato a declinar o convite da SIC Notícias. Já José Maria Ricciardi aceitou o desafio para mais tarde recusar alegando indisponibilidade de agenda.