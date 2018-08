Presidente do Galatasaray deseja sorte a adversários mas quer "ser o mais feliz"

"Desejo boa sorte às outras equipas do grupo. Mas espero que nós sejamos a mais feliz no fim", atirou o dirigente, em declarações ao canal do clube, em reação ao sorteio da Liga dos Campeões, que colocou o 'Gala' frente aos campeões portugueses, aos alemães do Schalke 04 e aos russos do Lokomotiv de Moscovo.

Ao sítio 'online' dos turcos, Cengiz recordou a eliminatória ganha ao Schalke nos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2012/13, vencendo na Alemanha por 3-2 na segunda mão, um "dia feliz", e espera voltar da Alemanha "com nova alegria".

Ainda assim, rejeitou a ideia de um grupo fácil, até porque na Liga dos Campeões jogam "as melhores equipas do mundo", antes de destacar o papel que os adeptos podem ter.

"Os nossos adeptos vão apoiar o Galatasaray até ao fim. Vamos lutar no campo, e espero que possamos dar vitórias à nação turca", acrescentou.

Lusa