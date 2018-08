Treinador do Tondela quer marcar "pelo menos dois golos" ao Vitória de Guimarães

"Prevejo um jogo com golos e se queremos - e queremos muito - ganhar temos de marcar e eu arrisco-me a dizer pelo menos dois golos. Portanto, vejo um jogo com uma procura constante nas balizas e nós temos de ser muito, muito inteligentes e vamos ter de conseguir ter mais bola, porque é aí que vamos conseguir recuperar em termos físicos e ter o tal oxigénio no cérebro para depois sermos intensos sem bola", referiu Pepa.

O treinador da equipa 'auriverde' disse "acreditar piamente" que o Tondela "vai conseguir ganhar", apesar de antever que seja "muito difícil" e que os seus jogadores atinjam "patamares a roçar a excelência".

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, o treinador do Tondela lembrou que voltam ao Estádio D. Afonso Henriques com vontade de ganhar, tal como no primeiro jogo oficial da época, para a Taça da Liga, em que o Tondela ganhou ao Vitória de Guimarães por 2-0.

"Nós sabemos que vamos encontrar uma equipa com muita qualidade, com uma dinâmica muito interessante, com um treinador que incute essa dinâmica na equipa", referiu Pepa, acrescentando que o Vitória já não terá a ansiedade sentida em 06 de agosto, quando se defrontaram.

Recordando que o triunfo dos vimaranenses no terreno do campeão nacional FC Porto na terceira ronda (3-2), o técnico do Tondela reiterou a vontade de a sua equipa conquistar "rapidamente" a primeira vitória no campeonato.

"Temos esse foco, não podemos é misturar o querer isso com ansiedade, é preciso termos também tranquilidade, equilíbrio e sabermos que com naturalidade as coisas vão acontecer, temos é de estar sempre no nosso melhor, temos de estar ligados o jogo todo e ter concentração total", prometeu.

Para o jogo marcado para sexta-feira, às 21:30, no Estádio D. Afonso Henriques, Pepa tem menos duas opções no ataque, uma vez que Tomané está castigado, após ter sido expulso frente ao Rio Ave (1-1), e Miguel Cardoso está de saída do clube.

De regresso às opções está o defesa central Ícaro, depois de já ter integrado os treinos na última semana.

Lusa