Fernando Santos garante que ninguém está excluído da seleção

"Está é uma janela para ver características importantes na avaliação que temos de fazer dos jogadores. Não há jogadores excluídos", disse Frenando Santos, após a divulgação dos convocados, acrescentando: "na próxima janela de outubro posso tomar outra opção".

Fernando Santos, que fez sair 10 jogadores em relação aos convocados para o Mundial2018 e promoveu 11 entradas, garantiu que os jogadores que não foram chamados continuam a ser observados.

"Todos os jogadores estão a ser observados, continuam a dar muito ao futebol português e a ser titulares nas suas equipas. Para mim continuam a contar, são jogadores de eleição", disse.

O técnico, que deixou de fora nomes como Cristiano Ronaldo, Quaresma, Adrien e João Mário, garantiu que o seu principal objetivo "é procurar construir um conjunto de jogadores que correspondam a que a equipa técnica perspetiva".

Fernando Santos anunciou hoje os convocados para um particular com a Croácia e um jogo da Liga das Nações com a Itália, lembrando que a seleção vive o início de um novo ciclo.

"É um ciclo que novo que se inicia, no qual queremos estar preparados para defender o título europeu que ostentamos, o nosso desejo é procurar mantê-lo", afirmou.

Sem menosprezar a importância da Liga das Nações, competição na qual Portugal está integrado no Grupo 3 juntamente com Itália e Polónia, o técnico assegurou que a equipa portuguesa "vai centrar-se no apuramento para o Europeu, a partir de março".

A seleção portuguesa, campeã europeia, defronta a Croácia, vice-campeã mundial, em 06 de setembro, às 19:45, no Estádio do Algarve, num jogo particular, o primeiro desde o Mundial2018, competição na qual Portugal somou uma vitória, uma derrota e dois empates.

Quatro dias depois, a equipa das 'quinas' defronta, no Estádio da Luz, em Lisboa, também às 19:45, a Itália, em jogo da primeira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.

Lusa