Lito Vidigal diz que baixas no Vitória de Setúbal são oportunidade para quem jogar

Confrontado com as ausências dos defesas Nuno Reis e Nuno Pinto, ambos expulsos na ronda anterior com o Nacional (derrota por 2-1), Lito Vidigal, que também recebeu ordem de expulsão, mostrou-se tranquilo.

"Tudo o que nos acontece são oportunidades. Para mim, que vou ver jogadores, e para eles porque podem mostrar que têm de continuar a jogar", disse em conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

Instado a revelar os principais perigos que o Belenenses poderá causar à sua equipa e que adversário espera encontrar, o técnico dos setubalenses prefere focar a atenção nos seus jogadores.

"Espero é encontrar a minha, que é o mais importante. Quero que esteja concentrada, mantenha a atitude, jogue com a qualidade que tem feito e crie as oportunidades que tem criado. Espero que as três equipas estejam bem e façam um bom trabalho. O melhor será sempre o vencedor", afirmou.

O facto de o embate entre Belenenses e Vitória de Setúbal ter lugar no Estádio Nacional, em Oeiras, e não do Restelo é desvalorizado por Lito Vidigal."Não damos grande importância a jogarmos no Estádio Nacional ou noutro qualquer. O nosso discurso tem sido de que todos os jogos têm a sua história, mas nós temos de tentar que a história nos sorria, independentemente de jogarmos em casa ou fora e do adversário", referiu.

O antigo jogador e treinador do Belenenses lamentou o diferendo que opõe o clube à SAD do emblema lisboeta."Fui treinador e joguei oito anos no Belenenses. Acho que é uma situação que deixa triste todos os amantes do futebol. São clubes históricos que nos habituamos a gostar e a respeitar. Não é positivo para o futebol português e não interessa que seja o Belenenses ou outro clube qualquer", disse.

À exceção dos castigados Nuno Reis e Nuno Pinto, Lito Vidigal tem todos os atletas disponíveis para o jogo.No sábado, o Belenenses, oitavo classificado, com quatro pontos, defronta o Vitória de Setúbal, 11.º, com três, no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 16:30, em partida da quarta jornada da I Liga de futebol.

Lusa