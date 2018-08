Os candidatos à presidência do Sporting em debate

João Benedito VS Pedro Madeira Rodrigues

João Benedito afirma que é necessário "balizar as várias áreas" e usar os 60 milhões de euros em "compromissos imediatos". Já Pedro Madeira Rodrigues acusa o adversário de confiar no mercado e defende que "não se pode arriscar".

Frederico Varandas VS Rui Rego

Rui Rego defende que tem "parcerias estratégicas feitas, pessoas competentes e o melhor projeto". Frederico Varandas afirma que uma das medidas da sua candidatura é aumentar o número de sócios pagantes.

Frederico Varandas VS Dias Ferreira

Dias Ferreira acusa o ex-diretor clínico do clube de abandonar a equipa. Frederico Varandas nega ter abandonado o treinador e o grupo, defendendo que saiu "da carruagem para ir para a casa das máquinas".

Pedro Madeira Rodrigues VS Dias Ferreira

Dias Ferreira afirma ser frontal e dar a cara pelo Sporting, "algumas vezes em prejuízo pessoal". Lembra que não apoiou Bruno de Carvalho em 2013 e que "sempre" atacou o estilo do antigo presidente.

Pedro Madeira Rodrigues defende que "o clube não pode ir" para Varandas nem Benedito, pois "não têm maturidade". Diz ainda que percebeu desde cedo que Bruno de Carvalho queria "tomar controlo absoluto" do Sporting.

João Benedito VS Rui Rego

João Benedito afirma que "esta problemática das classes é nacional, não é só do Sporting". Rui Rego defende que os protocolos com as claques devem existir: "as claques são importantes principalmente fora de casa".

Estes são os últimos frente-a-frente do ciclo de debates com os candidatos à presidência do Sporting, emitidos pela SIC Notícias. Os primeiros cinco debates podem ser vistos aqui.

Dos sete candidatos, José Maria Ricciardi e Fernando Tavares Pereira foram os únicos que recusaram participar. Tavares Pereira foi o primeiro candidato a declinar o convite da SIC Notícias. Já José Maria Ricciardi aceitou o desafio para mais tarde recusar alegando indisponibilidade de agenda.